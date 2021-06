Ronaldo knackt 300. Mio. Follower-Marke

Superstar Cristiano Ronaldo ist mit seinen Portugiesen dank eines 3:0-Sieges über Ungarn gut in die EURO 2020 gestartet. Für Schlagzeilen sorgte er aber abseits des Platzes. Nicht zuletzt mit seiner kuriosen Coca-Cola-Aktion, als er bei einer Pressekonferenz eine Flasche des Getränkeriesen verschwinden ließ. Diese Aktion kostete dem Getränkehersteller mehrere Milliarden an Werbewert.

Ronaldo darf sich über einen erhöhten Werbewert freuen. Auf Instagram knackte er die 300 Millionen Follower-Marke. Sein ewiger Rivale Lionel Messi hält nur bei 218 Millionen Followern.

Portugal ist bei der EM im zweiten Gruppenspiel am Samstag gegen Deutschland gefordert (ab 18 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker). Ob er diesmal am Platz mit Toren für Aufsehen sorgen kann, bleibt abzuwarten ...

Most followed people on Instagram:



1. Cristiano Ronaldo: 300m

2. The Rock: 246m

3. Ariana Grande: 244m

4. Kylie Jenner: 241m

5. Selena Gomez: 238m

6. Kim Kardashian: 229m

7. Leo Messi: 218m

8. Beyonce: 186m

9. Justin Bieber: 178m

10. Kendall Jenner: 170m pic.twitter.com/n69OZ4L0Yz