Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Lewandowski
© Getty

Heftige Klatsche

1:4 - Barca geht in Sevilla unter

05.10.25, 18:19
Teilen

Der FC Barcelona kassierte gegen Sevilla eine heftige Klatsche.

Der FC Barcelona hat das Stadion des FC Sevilla am Sonntag mit einer bitteren 1:4-(1:2)-Watschen verlassen und die Tabellenführung an Erzrivale Real Madrid abgegeben. Anstelle auf 2:2 auszugleichen, schoss Robert Lewandowski dabei einen Elfmeter in die Wolken (76.), im Finish baute der neue Tabellenvierte die Führung sogar noch weiter aus. Das einzige Tor für das ohne den angeschlagenen Offensivstar Lamine Yamal angetretene Barca erzielte Marcus Rashford (45.+7).

Real, das schon am Samstag mit 3:1 gegen Villarreal gewonnen hatte, liegt damit zwei Punkte vor Barca. Sevilla verdrängte indes Elche auf Platz fünf, der Aufsteiger von David Affengruber musste die erste Saisonniederlage hinnehmen. Der Niederösterreicher sah beim 1:3 bei Deportivo Alaves in der 79. Minute nach einem Foul Rot, kurz davor waren die Gastgeber mit 1:0 in Führung gegangen. In der Nachspielzeit kam Elche durch Andre Silva noch einmal auf 1:2 heran.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden