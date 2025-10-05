1:4 - Barca geht in Sevilla unter

Der FC Barcelona kassierte gegen Sevilla eine heftige Klatsche.

Der FC Barcelona hat das Stadion des FC Sevilla am Sonntag mit einer bitteren 1:4-(1:2)-Watschen verlassen und die Tabellenführung an Erzrivale Real Madrid abgegeben. Anstelle auf 2:2 auszugleichen, schoss Robert Lewandowski dabei einen Elfmeter in die Wolken (76.), im Finish baute der neue Tabellenvierte die Führung sogar noch weiter aus. Das einzige Tor für das ohne den angeschlagenen Offensivstar Lamine Yamal angetretene Barca erzielte Marcus Rashford (45.+7).

Real, das schon am Samstag mit 3:1 gegen Villarreal gewonnen hatte, liegt damit zwei Punkte vor Barca. Sevilla verdrängte indes Elche auf Platz fünf, der Aufsteiger von David Affengruber musste die erste Saisonniederlage hinnehmen. Der Niederösterreicher sah beim 1:3 bei Deportivo Alaves in der 79. Minute nach einem Foul Rot, kurz davor waren die Gastgeber mit 1:0 in Führung gegangen. In der Nachspielzeit kam Elche durch Andre Silva noch einmal auf 1:2 heran.