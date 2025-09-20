Alles zu oe24VIP
© Getty Images

Ohne Alaba

5. Sieg im 5. Ligaspiel für Real Madrid - 2:0 gegen Espanyol

20.09.25, 18:16
Real Madrid hat im fünften Ligaspiel dieser Fußballsaison den fünften Sieg eingefahren. 

Der Rekordmeister gewann am Samstag das Heimspiel gegen das bisher ungeschlagene Espanyol Barcelona 2:0 und liegt damit zumindest bis Sonntag fünf Punkte vor dem ersten Verfolger FC Barcelona.

Eder Militao (22.) und Kylian Mbappe (47.) trafen jeweils mit Schüssen von außerhalb des Sechzehners. David Alaba saß bei den Siegern auf der Ersatzbank.

