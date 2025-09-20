Liverpool feierte 2:1-Sieg im Merseyside-Derby gegen Everton

Der englische Fußballmeister Liverpool hat das 247. Merseyside-Derby gegen Everton gewonnen und damit die Tabellenführung in der Premier League gefestigt.

Das Team von Trainer Arne Slot setzte sich am Samstag im Stadtduell mit 2:1 durch und feierte damit den fünften Sieg im fünften Liga-Saisonspiel. Jeweils sechs Punkte dahinter liegen Tottenham nach einem 2:2 in Brighton und Oliver Gasners Crystal Palace nach einem 2:1 bei West Ham.

Liverpool ging an der Anfield Road nach zehn Minuten durch einen platzierten Schuss von Ryan Gravenberch ins lange Eck in Führung. Diese baute Hugo Ekitike (29.) aus, der Franzose blieb nach Gravenberch-Assist alleine vor dem Tor eiskalt und erzielte seinen dritten Premier-League-Treffer im fünften Spiel. Nach dem Seitenwechsel verkürzte Idrissa Gueye (58.) für Everton, der Ausgleich gelang aber nicht mehr.

Für Crystal Palace trafen Jean-Philippe Mateta (37.) und Tyrick Mitchell (68.) bei einem Gegentor von Jarrod Bowen (49.). Der Glasner-Club hält nach fünf Runden bei zwei Siegen und drei Unentschieden und ist nach neun Pflichtspielen in dieser Saison weiter ungeschlagen. Kevin Danso saß bei Tottenhams Remis in Brighton auf der Bank.