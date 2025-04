Alaba verlor mit Real Madrid daheim gegen Valencia 1:2

Real Madrid hat am Samstag im Streben um den Gewinn der spanischen Fußball-Meisterschaft mit einem 1:2 daheim gegen Valencia einen Rückschlag erlitten.

Der in der 77. Minute eingewechselte ÖFB-Star David Alaba und Co. verloren aber nur einen Punkt auf Leader FC Barcelona, da die Katalanen im Heimspiel gegen Betis Sevilla über ein 1:1 nicht hinauskamen. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger beträgt acht Runden vor Schluss nun vier Zähler.

Die Madrilenen dominierten das Spiel zwar, vergaben aber zu viele Chancen. Mitverantwortlich dafür war Valencia-Goalie Giorgi Mamardashvili, er hielt u.a. einen Elfmeter von Vinicius Junior (13.). Der Brasilianer vergab damit zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen einen Strafstoß, zuvor war das auch im Champions-League-Duell mit Lokalrivale Atletico der Fall gewesen. Sein Ausgleichstreffer in der 50. Minute war dann zu wenig für Zählbares, da Hugo Duro per Kopf in der fünften Minute der Nachspielzeit noch den Siegtreffer für die Gäste erzielte.

Real mit Tormann-Engpass

"Jetzt ist der Kampf um den Titel komplizierter geworden, das Ergebnis hat einen bitteren Beigeschmack", sagte Real-Trainer Carlo Ancelotti. Sein Team habe ein gutes Spiel gemacht und viele Chancen kreiert. "Es ist frustrierend, dass es an der Einstellung liegt, glaube ich nicht." Bei den "Königlichen" hütete der 19-Jährige Fran Gonzalez das Tor, da Thibaut Courtois und Andrij Lunin verletzungsbedingt nicht zur Verfügung standen. Das könnte auch am Dienstag im Champions-League-Viertelfinal-Hinspiel bei Arsenal so sein.

Barcelona durfte sich dank eines frühen Treffers von Gavi (7.) über einen Blitzstart freuen, Betis-Innenverteidiger Natan (17.) glich allerdings bald aus. Weitere Tore blieben in der Folge trotz Chancen auf beiden Seiten aus. Damit ging die Truppe des deutschen Coaches Hansi Flick nach neun Ligasiegen en suite wieder einmal nicht als Gewinner vom Platz. Die Generalprobe vor dem Mittwoch-Duell in der "Königsklasse" gegen Borussia Dortmund kann somit nicht als gelungen bezeichnet werden.