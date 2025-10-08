Aufstand bei Real: Stars rebellieren gegen Xabi Alonso

Der neue Real-Trainer droht, die Kabine bei den Königlichen zu verlieren

Eigentlich läuft es für Real Madrid unter dem neuen Trainer Xabi Alonso gut. In der Liga liegt man an der Spitze und auch in der Champions League konnten die Königlichen die ersten beiden Spiele für sich entscheiden. Dennoch brodelt es in Madrid offenbar gewaltig.

Wie die französische Zeitung „L‘Equipe“ berichtet, sorgen die Personalentscheidungen des neuen Trainers für Ärger bei einigen Superstars. Vinicius Junior etwa stand bisher erst dreimal über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Zuletzt brachte er seinen Ärger über die Auswechslung klar zum Ausdruck.

© Getty

Stars sind unzufrieden

Auch Jude Bellingham soll mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden sein. Der Engländer stand in der Liga erst einmal in der Startelf, war zuletzt aber auch verletzt.

© Getty

Federico Valverde sorgte bereits mit einem Protest-Auftritt in der Champions League in Almaty für Aufregung. Der Uruguayer gehörte zu den Letzten, die sich aufwärmten, und verhielt sich abseits der Gruppe. Solche Gesten heizen Spekulationen an, dass das Verhältnis zwischen ihm und dem Trainer angespannt sein könnte. Der 27-Jährige soll dem Bericht zufolge auch sauer sein, weil Alonso ihn als Rechtsverteidiger statt im Mittelfeld eingeplant hat.

Die größten Unruheherde sind allerdings Rodrygo und Brahim Díaz. Die beiden Rechtsaußen sind unzufrieden, weil Alonso lieber auf den erst 18-jährigen Franco Mastantuono setzt.