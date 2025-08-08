Barca-Schock: Stammspieler flüchtet in die Wüste

Mit diesem Abgang hat wohl niemand gerechnet.

Der FC Barcelona kommt weiterhin nicht zur Ruhe. Erst am gestrigen Donnerstag wurde bekannt, dass der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen als Kapitän des spanischen Fußball-Meisters abgesetzt wurde. Nun sorgt ein völlig überraschender Abgang für Aufregung.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, hat Iñigo Martínez seinen Vertrag aufgelöst und wechselt zu Ronaldo-Klub Al-Nassr.

Brisant: Der Verteidiger hatte erst vor wenigen Monaten seinen Vertrag verlängert, Barcelona stimmte dabei aber einer Ausstiegsklausel für einen Wechsel nach Saudi-Arabien zu. Martínez konnte seinen Vertrag deshalb nun auflösen, Barca bekommt auch keinen Cent Ablöse.

© Getty

Iñigo Martínez ist zwar bereits 34 Jahre alt, war in der letzten Saison aber unangefochtener Stammspieler bei Barcelona. Der Innenverteidiger stand in gleich 46 Spielen auf dem Platz und agierte dabei als umsichtiger Abwehrchef.