Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Primera Division
Iñigo Martínez
© Getty

Völlig unerwartet

Barca-Schock: Stammspieler flüchtet in die Wüste

08.08.25, 07:11
Teilen

Mit diesem Abgang hat wohl niemand gerechnet. 

Der FC Barcelona kommt weiterhin nicht zur Ruhe. Erst am gestrigen Donnerstag wurde bekannt, dass der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen als Kapitän des spanischen Fußball-Meisters abgesetzt wurde. Nun sorgt ein völlig überraschender Abgang für Aufregung.

Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano berichtet, hat Iñigo Martínez seinen Vertrag aufgelöst und wechselt zu Ronaldo-Klub Al-Nassr.

Brisant: Der Verteidiger hatte erst vor wenigen Monaten seinen Vertrag verlängert, Barcelona stimmte dabei aber einer Ausstiegsklausel für einen Wechsel nach Saudi-Arabien zu. Martínez konnte seinen Vertrag deshalb nun auflösen, Barca bekommt auch keinen Cent Ablöse.

Iñigo Martínez
© Getty

Iñigo Martínez ist zwar bereits 34 Jahre alt, war in der letzten Saison aber unangefochtener Stammspieler bei Barcelona. Der Innenverteidiger stand in gleich 46 Spielen auf dem Platz und agierte dabei als umsichtiger Abwehrchef.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden