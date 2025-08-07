Alles zu oe24VIP
Barcelona
© Getty

Es brodelt gewaltig

"Wie ein Zweitliga-Klub": Dicke Luft beim FC Barcelona

07.08.25, 08:53
Beim FC Barcelona brodelt es vor Beginn der neuen Saison gewaltig. 

So hat sich der spanische Meister die Vorbereitung auf die neue Saison wohl nicht vorgestellt. Seit Wochen sorgt der FC Barcelona fast ausschließlich für negative Schlagzeilen. Zuerst verzögert sich der Umbau des Nou Camp erneut, dann artet die Dekradierung von ter Stegen zu einer absoluten Schlammschlacht aus.

Nun sorgt auch noch ein Freundschaftsspiel in Südkorea für dicke Luft. Nach dem Test gegen Daegu FC ging es für die Barca-Stars bei strömendem Regen erst mal vier Stunden quer durchs Land, ehe der 13-Stunden-Flug zurück nach Spanien anstand. „Das ist Behandlung wie bei einem Zweitliga-Klub“, empörten sich die Stars gegenüber der Zeitung „AS“.

Ter Stegen
© Getty

Für Ärger der Spieler sorgt aber vor allem die Behandlung von Marc-André ter Stegen, gegen den der Verein ein Disziplinarverfahren eingeleitet hat. Die Kollegen stehen allerdings mehrheitlich hinter dem Deutschen und können das Vorgehen von Trainer Flick und vor allem Vereinsboss Laporta absolut nicht verstehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
