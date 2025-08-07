Um 70 Millionen: Liverpool-Star wechselt in die Wüste

Der englische Meister gibt einen Stürmer ab.

Obwohl der FC Liverpool souverän englischer Meister wurde, befinden sich die Reds in einem echten Kaufrausch: Florian Wirtz, Hugo Etikité, Jeremie Frimpong und Milos Kerkez wurden schon geholt, mit Alexander Isak steht ein Rekord-Transfer noch bevor.

Kein Wunder, dass Liverpool auch Spieler verkaufen muss. Dabei konnte man sich nun mit Al Hilal auf einen echten Mega-Transfer einigen. Der Saudi-Klub ist bereit, rund 70 Millionen Euro (davon sind 53 Mio. garantiert) für Darwin Núñez zu zahlen.

Der Uruguayer kam 2022 für 85 Millionen Euro von Benfica nach England, konnte sich bei Liverpool aber nie wirklich durchsetzen. Der Stürmer wirkte oftmals unglücklich und war mitunter ein echter Chancentod. Nun sucht der 26-Jährige in der Wüste eine neue Herausforderung.