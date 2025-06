Barça-Star Raphinha wird Spieler der Saison 2024/25

Raphinha wurde in LaLiga zum Spieler der Saison 2024/25 gewählt. Der Brasilianer erzielte für Meister Barcelona 18 Tore. Auch Coach Hansi Flick und Jungstar Yamal wurden ausgezeichnet.

Raphinha ist Spieler der Saison 2024/25 in der spanischen LaLiga. Der brasilianische Offensivspieler vom FC Barcelona wurde auf der offiziellen Website der Liga mit der höchsten Einzelauszeichnung geehrt.

18 Tore in 36 Spielen

Der 28-jährige Raphinha war in dieser Saison in 36 Ligaspielen für Barcelona im Einsatz und erzielte dabei 18 Treffer. Der Ex-Leeds-Profi, der seit 2022 für die Katalanen spielt, hatte maßgeblichen Anteil an Barcelonas Meistertitel.

Barcelona auch bei anderen Auszeichnungen vorne

Zum Trainer der Saison wurde Barcelonas Coach Hansi Flick gewählt. Der Deutsche übernahm die Mannschaft vor der Saison. Als bester U23-Spieler wurde Lamine Yamal ausgezeichnet. Der spanische Offensivspieler überzeugte mit starken Leistungen und gilt als eines der größten Talente Europas.

Auch andere Vereine vertreten

Der Preis für die beste Parade der Saison ging an Jan Oblak von Atlético Madrid. Das Tor des Jahres erzielte Luka Sucic von Real Sociedad. Der kroatische Mittelfeldspieler wurde für einen besonderen Treffer ausgezeichnet.