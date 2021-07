Barcelona liegt Demir zu Füßen

Rapid-Leihgabe Yusuf Demir erobert Barcelonas Herz, will am Samstag im zweiten Test aufzeigen.

Erst vor rund zwei Wochen startete Yusuf Demir sein Abenteuer Barcelona - und schon liegen ihm die Katalanen zu Füßen. Der von Rapid ausgeliehene 18-Jährige stand am Mittwoch beim 4:0 gegen Gimnastic de Tarragona in der Startelf und trug die Rückennummer 7. Von spanischen Medien und Mitspielern bis hin zu Trainer Ronald Koeman - alle zeigen sich begeistert vom ÖFB-Star. "Er kann ein großartiger Spieler werden", so Koeman.

Nachdem Demir am Mittwoch seine ersten 45 Minuten im Barça-Dress bekam, mit Dribblings, einigen Abschlüssen und feiner Ballbehandlung absolut zu überzeugen wusste, will der 18-Jährige daran am Samstag anschließen: Im zweiten Test der Vorbereitung trifft Barça auf Girona.

Am 4. August gastieren Lionel Messi und Co. in Salzburg und treffen auf Red Bull. Unter Einhaltung der 3G-Regel wird nach Club-Angaben ein ausverkauftes Stadion erwartet.