Barca holt Cruyff Junior ins Boot

Der FC Barcelona hat seinen ehemaligen Spieler Jordi Cruyff als stellvertretenden Sportdirektor unter Vertrag genommen. Der Sohn der niederländischen Fußball-Ikone Johan Cruyff arbeitete nach seinem Rücktritt als Spieler für verschiedene Vereine als Trainer oder Sportdirektor. Bis August ist er noch Headcoach in der chinesischen Super League bei Shenzhen.



???????? @JordiCruyff to join the football area of the Club from August 1