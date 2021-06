Der FC Barcelona hat als dritten Neuzugang den brasilianischen Rechtsverteidiger Emerson am Mittwoch von Betis Sevilla zurückgeholt. Der 22-Jährige wurde von den Katalanen im Jänner 2019 gekauft, aber umgehend an Betis abgegeben. Darin inkludiert war ein Rückkaufrecht, von dem Barcelona nun Gebrauch machte. Emerson soll den Dritten der abgelaufenen spanischen Meisterschaft demnach rund neun Millionen Euro gekostet haben.

See you on the other side @Emerson_Royal22 ????#EmersonCuler pic.twitter.com/z6H4U3FGCi