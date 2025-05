Fix: Ancelotti wird Brasilien-Teamchef

Nachdem Xabi Alonso als neuer Real-Coach mittlerweile fix ist, wurde auch offiziell, dass Carlo Ancelotti ab sofort die brasilianische Nationalmannschaft übernimmt.

Kult-Coach Carlo Ancelotti verlässt nach einer Saison ohne Titel Real Madrid. Der Italiener wird durch Xabi Alonso ersetzt, hat aber bereits einen neuen Job fix. Erstmals in seiner erfolgreichen Karriere übernimmt der 65-Jährige eine Nationalmannschaft. Er soll die Selecao aus Brasilien zur Weltmeisterschaft in Nordamerika und zum ersten WM-Titel seit 2002 führen, das berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano.

Beim Rekord-Weltmeister trifft Ancelotti wieder auf alte Bekannte. Kapitän Marquinhos kennt er noch aus seiner Zeit bei Paris, die Offensiv-Superstars Vinicius Junior und Rodrygo betreute er bis zuletzt bei den "Königlichen" in Madrid.

Das erste Spiel wird Ancelotti am 4. Juni in Ecuador bestreiten. In der WM-Quali liegt man vier Spieltage vor Schluss schon 10 Punkte hinter Argentinien. Mit einem Sieg in Ecuador oder anschließend in Brasilien gegen Paraguay wäre das WM-Ticket allerdings schon fix gelöst.