Alonso-Wechsel fix: Gegen DIESEN Klub legt er bei Real los

Vergangene Woche gab Erfolgs-Coach Xabi Alonso seinen Abschied bei Bayer Leverkusen bekannt, jetzt dürfte der Wechsel zu Real Madrid fix sein, auch sein erster Gegner ist bereits bekannt.

Transfer-Experte Fabrizio Romano vermeldet, was seit Wochen bereits schon so gut wie klar war. Xabi Alonso wird neuer Trainer von Real Madrid. Die "Königlichen" beenden nach der Saison die Ära Carlo Ancelotti und holen den 43-jährigen Weltmeister an seine alte Wirkungsstätte zurück. Doch dabei kommt es auch zu einer großen Überraschung.

Alonso führte Leverkusen im Vorjahr sensationell zum Double in Deutschland, heuer reichte es nur für den Vizemeistertitel. Es war dennoch seine erste Profi-Station und dort überzeugte er voll und ganz. Auf der anderen Seite verlässt Carlo Ancelotti den Alaba-Klub nach insgesamt 350 Spielen für die spanischen Hauptstädter, allerdings ohne Titel in dieser Saison.

Dafür soll Alonso gleich mit der ersten Titel-Mission loslegen. Denn anders als ursprünglich geplant, soll er bereits im Juni die Geschicke des Rekord-Champions-League-Siegers übernehmen. Bereits bei der Mega-Klub-WM in den USA soll Alonso als Trainer auf der Bank Platz nehmen.

Auftakt in den USA

Heißt: In etwas mehr als einem Monat feiert er sein Real-Debüt als Trainer im legendären Hard Rock Stadium von Miami gegen Saudi-Klub Al-Hilal am 18. Juni. Freuen darf sich auch Österreichs Vertreter in den USA: Real Madrid trifft am 27. Juni in Philadelphia auf das "weiße Ballett".

Ursprünglich hätte der sportliche Leiter von Real das Team in den USA betreuen sollen, jetzt will sich Alonso selbst schon ein Bild von der Mannschaft rund um Superstar Kylian Mbappe machen.