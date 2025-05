Flick-Hammer beim FC Barcelona

Hansi Flick hat eine Entscheidung getroffen.

Hansi Flick (60) hat beim FC Barcelona wie eine Bombe eingeschlagen. Unter dem ehemaligen DFB-Trainer zaubern die Katalanen endlich wieder auf dem Platz und sind auf dem besten Weg, das spanische Double zu holen.

Nun haben auch die Klub-Verantwortlichen reagiert. Wie Sky berichtet, haben sich Barcelona und Flick auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung geeinigt, der deutsche Trainer bleibt damit zumindest bis Juni 2027 in Katalonien.

In der kommenden Saison will der 60-Jährige dann auch in der Champions League wieder angreifen. Nach dem dramatischen Aus gegen Inter will Barca dann endlich den 6. Titel holen und damit mit Bayern und Liverpool gleichziehen.