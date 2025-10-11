Gab schon Kontakt: Hammer-Gerücht um Erling Haaland (25)

Bahnt sich der ganz große Transfer an?

Erling Haaland steht bei Manchester City zwar noch bis 2034 unter Vertrag, dennoch reißen die Gerüchte um den ehemaligen Salzburg-Stürmer nicht ab. Wurde der Norweger in der Vergangenheit vor allem mit dem FC Barcleona in Verbindung gebracht, so soll nun ausgerechnet Barcas Erzrivale Real Madrid Interesse an Haaland zeigen.



Heißes Gerücht

Wie das englische Portal „TalkSport“ berichtet, sollen die Königlichen bereits Kontakt mit Haaland aufgenommen haben. Dem Bericht zufolge wappnet sich Real für einen möglichen Abgang von Vinícius Júnior und sucht bereits einen neuen Superstar als Ersatz. Die Gespräche um eine Vertragsverhandlung mit dem Brasilianer stocken seit Monaten.

© Getty

Ein Haaland-Wechsel ist dennoch unrealistisch. Der Norweger fühlt sich auf der Insel wohl und hat seinen Vertrag wohl nicht ohne Grund langfristig verlängert.