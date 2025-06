Heißer Transferpoker um Real-Superstar

Das Kapitel Real Madrid und Mittelfeld-Zauberer Luka Modrić (39) geht nach der bevorstehenden Klub-WM in den USA (14.Juni bis 13.Juli) zu Ende. Doch bereits vor dem Vertragsende buhlen zahlreiche Klubs um den kroatischen Superstar!

Modric selber hätte gegen einen weiteren Verbleib bei den Königlichen nichts einzuwenden gehabt. Auch weil sein ehemaliger Real-Teamkollege Xabi Alonso nun das Zepter an der Seitenlinie übernimmt. Doch länger als nach der Klub-WM, bei der La-Liga-Vizemeister auch auf RB Salzburg trifft, wollte ihn der Klub nicht halten.

Der nun ablösefreie Mittelfeldakteur wird aber sicher nicht lange vereinslos bleiben. Weil sich bereits jetzt halb Fußball-Europa um den 39-Jährigen reißt und Modric im Hinblick auf die WM 2026 einen Verein braucht um mit Kroatien noch einen letzten Tanz aufzuführen.

Die Qual der Wahl

Kurios: Die Liga-Konkurrenten Rayo Vallecano und Getafe CF wollen ihn unbedingt in Madrid halten. Rayos Präsident Raúl Presa (48) sprach bereits öffentlich in den spanischen Medien über das Interesse seines Vereins. Zudem soll Modric auch schon Angebote aus der Millionen-Wüste vorliegen haben. Doch auch Inter-Miami-Boss David Beckham, mit dem Modric letztes Jahr in Kroatien urlaubte, soll ein Auge auf ihn geworfen haben. In Miami würde er auf Weltstar Lionel Messi (37) treffen. Eine Rückkehr in seine Heimat Kroatien ist ebenso nicht ausgeschlossen.

Rossoneri angeblich mit Modric bereits einig

In Italien hingegen berichten mehrere Medien, dass Modric sich bereits mit dem AC-Mailand einen Vertrag bis zur WM-2026, plus Option auf ein weiteres, geeinigt haben soll. Für den Kroaten würde somit ein Kindheitstraum in Erfüllung gehen. Denn schon in jungen Jahren drückte Modric den roten Teufeln aus Mailand, Team seines Idols Zvonimir Boban (56), die Daumen.

Ob sich der Traum erfüllen wird? Eins ist auf jeden fall sicher: An Auswahl mangelt es dem Maestro nicht und es dürfte spannend bleiben, wohin seine Reise geht.