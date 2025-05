Hitzige Gemüter vor viertem Clasico der Saison

Am Sonntag (16.15 Uhr, live DAZN) sind alle Blicke auf die spanische Liga gerichtet. Denn dort steigt das vierte El Clasico der Saison zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid.

Ein viertes und letztes Mal in dieser Saison kommen Fußball-Fans am Sonntag (ab 16.15 Uhr im Sport24-Liveticker) im hitzigen El Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid auf ihre Kosten. Denn die Vorzeichen, dass es auch dieses Mal zu einem emotionsgeladenen Duell kommt, stehen gut. Immerhin mussten beide Teams zuletzt bittere Rückschläge verkraften und wollen nun ihren Frust rauslassen.

Barcelona muss CL-Aus gegen Inter verarbeiten

Dabei sind die Wunden bei Barca noch weitaus frischer. Unter Coach Hansi Flick blühte das mit Jungstars gespickte Team in dieser Saison regelrecht auf, durfte sogar vom Triple träumen. In der Liga ist man als Tabellenführer, mit vier Punkten Vorsprung auf Erzrivalen Real auf Kurs. Zum spanischen Pokalsieger kürte man sich bereits im letzten Clasico.

Nur die Champions League machte den Katalanen nun einen Strich durch die Rechnung. Knapp verpasste man nach einer 3:4-Pleite (Gesamt: 6:7) gegen Inter Mailand in der Verlängerung den Finaleinzug. Bedeutet: Voller Fokus auf die Meisterschaft und den Clasico.

Real hofft auf ersten Saisonsieg gegen Erzrivalen

Ein Sieg im Duell gegen Barca wäre auch für Real von großer Bedeutung, denn einen solchen sollte es in den letzten drei Aufeinandertreffen nicht geben. Doch nicht nur in den Clasicos hatte der amtierende spanische Meister in dieser Saison Schwierigkeiten. Der CL-Rekordchampion musste sich bereits im Viertelfinale nach einer 1:2-Enttäuschung gegen Arsenal (Gesamt: 0:3) aus der Königsklasse verabschieden. Indes muss man, um in der Liga zurück an die Spitze zu klettern, darauf hoffen, dass Barcelona patzt.

Auch die zahlreichen Verletzten im Team, zu denen auch ÖFB-Kapitän David Alaba gehört (Innenmeniskus-Riss), sowie der Abgang von Erfolgscoach Carlo Ancelotti mit Ende der Saison trüben die Stimmung. Ein morgiger Triumph wäre zumindest ein Serotoninbooster.