Freudige Nachrichten beim FC Barcelona: Mega-Talent Ansu Fati ist zurück auf dem Trainingsplatz.

Nachdem am Samstag der Wiener Yusuf Demir sein erstes Pflichtspiel für den FC Barcelona bestritten hatte, ist ein weiterer 18-Jähriger auf dem Weg zurück ein großes Stück vorangekommen. Ansu Fati trainierte am Dienstag laut Angaben des Clubs erstmals nach mehr als neun Monaten wieder mit der ersten Mannschaft. Der Spanier hatte im November 2020 einen Meniskusriss im linken Knie erlitten. Sein Comeback könnte er bestenfalls nach der Länderspielpause am 11. September geben.



In der Vorsaison erzielte Fati bis zu seiner Verletzung, die Barcelona sportlich eindeutig zurückwarf, in sechs Meisterschaftsspielen von Beginn an vier Tore. Schon in der Vorsaison war er mit einem Treffer gegen Osasuna im August 2019 zum jüngsten LaLiga-Torschützen in der Vereinsgeschichte geworden.

Im September 2020 schrieb das Supertalent in einer Nations-League-Partie gegen die Ukraine auch für die spanische Nationalmannschaft an und wurde zum jüngsten Scorer für "La Roja".

Stürmen Demir und Fati bald gemeinsam?

Mit dem österreichischen Mega-Juwel Yusuf Demir hat Ansu Fati bereits Bekanntschaft gemacht. Die erst 18-Jährigen Rohdiamanten könnten bei Barcelona zukünftig ein Top-Duo bilden.

Der Österreicher feierte am vergangenen Samstag sein Pflichtspiel-Debüt für die Katalanen und hat einen positiven Eindruck hinterlassen. Der Wiener wurde beim Auswärtsspiel gegen Athletic Bilbao (1:1) in der 62. Minute für den Dänen Martin Braithwaite eingewechselt. Im Alter von 18 Jahren und 80 Tagen war die Rapid-Leihgabe als jüngster nicht-spanischer Spieler seit dem 17-jährigen Lionel Messi 2004 für Barca am Platz, was ihm freilich Aufmerksamkeit zuteilwerden ließ.