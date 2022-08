Lewandowski mit Doppelpack am Geburtstag

Robert Lewandowski schießt den FC Barcelona gegen Real Sociedad zum Sieg.

Weltfußballer Robert Lewandowski hat an seinem 34. Geburtstag erstmals für den FC Barcelona in der spanischen La Liga getroffen. Der in der ersten Runde noch glücklose Ex-Bayern-Profi traf am Sonntagabend beim 4:1 (1:1) bei Real Sociedad bereits nach 44 Sekunden und schnürte in der 68. Minute den Doppelpack.

Nach dem schnellen Ausgleich durch Alexander Isak (6.) sorgte Ousmane Dembélé (66.) wieder für die Barça-Führung. Lewandowski und Ansu Fati (79.) erhöhten. In der Tabelle kletterte die Mannschaft von Trainer Xavi Hernandez mit nun vier Punkten vorübergehend auf Platz fünf.