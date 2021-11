Neuer Barça-Coach Xavi im Pech: Fati fällt länger aus

Schlechte Neuigkeiten beim kriselnden FC Barcelona: Jungstar Ansu Fati fehlt den Katalanen rund einen Monat.

Nur Stunden vor seinem Amtsantritt als neuer Trainer des kriselnden FC Barcelona hat Xavi Hernández am Montag eine weitere schlechte Nachricht erhalten. Jungstar Ansu Fati werde wegen einer Verletzung des linken Oberschenkelmuskels, die er sich am Samstag beim Spiel gegen Celta Vigo (3:3) zugezogen hatte, für mindestens vier Wochen ausfallen, schrieb die spanische Zeitung "Mundo Deportivo" am Montag. Der FC Barcelona selbst äußerte sich nicht zur Verletzungsdauer.

Barcelona von ÖFB-Teamkicker Yusuf Demir, das nach dem Weggang von Weltstar Lionel Messi auf Rang neun der Tabelle abgerutscht ist, hat zurzeit mit extrem vielen Verletzungen zu kämpfen. Neben Ansu sind neun weitere Spieler nicht einsatzfähig, darunter Piqué, Dest, Pedri, Dembélé und Agüero.