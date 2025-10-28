Obszöner Jubel: Bellingham-Skandal bei Clasico-Sieg

Beim 2:1-Erfolg im El Clásico war Jude Bellingham (22) wieder so, wie man ihn kennt. An beiden Toren involviert, bei der Rangelei vorne mit dabei und auch provozierend. Sein Jubel könnte nun (wieder einmal) ein Nachspiel haben.

Die letzten vier direkten Duelle gingen allesamt an den FC Barcelona, darunter die beiden Finali von Copa del Rey und Supercopa. Real Madrid hatte einen Sieg also bitter nötig, die Freude währenddessen und danach war also entsprechend hoch.

Über die Strenge geschlagen hat aber wieder einmal Jude Bellingham. Bei seinem Assist auf Kylian Mbappe (26) zum 1:0 war die Welt noch in Ordnung, nach dem erneuten Führungstreffer durch den Engländer kurz vor der Pause hielt sich dieser aber nicht zurück.

Es folgte der Griff in den Schritt inklusive herausgestreckter Zunge, live und in Farbe vor rund 650 Millionen Zuschauern weltweit. Der 22-Jährige ging viral und darf sich nun wohl auf eine saftige Strafe einstellen.

Ein Spiel Sperre?

Bereits bei der EM 2024 sorgte er mit genau diesem Jubel für Aufsehen, damals in Richtung der Slowakei-Fans. Seine Begründung damals, es sei "ein Insider-Witz in Richtung enger Freunde" holte die UEFA nicht ab. Es gab 30.000 Euro Strafe und eine Sperre für ein Spiel auf Bewährung.

Als Wiederholungstäter könnte ihm nun noch eine höhere Strafe blühen, auch wenn die Strafe diesmal von der spanischen La Liga kommen wird.