Siege für FC Barcelona und Real Madrid

Die beiden Top-Vereine in der spanischen Fußball-Liga haben am Samstag Heimsiege eingefahren.

Tabellenführer FC Barcelona gewann gegen Betis Sevilla mit 4:0 und liegt damit sechs Runden vor Schluss weiterhin elf Punkte vor dem ersten Verfolger Real Madrid, der sich gegen Almeria mit 4:2 durchsetzte. Bei den "Königlichen" fehlte David Alaba wegen einer Muskelverletzung.

Barca sorgte bereits in erster Hälfte für klare Verhältnisse

Barca sorgte schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse - Andreas Christensen (14.), Robert Lewandowski (36.) und Raphinha (39.) trafen vor der Pause, für den Endstand zeichnete Guido Rodriguez per Eigentor verantwortlich (82.). Betis spielte nach Gelb-Rot gegen den in der zwölften Minute eingetauschten Edgar Gonzalez (33.) eine Stunde lang in Unterzahl.

Bereits am Nachmittag hatte Reals Starstürmer Karim Benzema seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis gestellt und gegen Almeria drei Tore (5., 17., 42./Elfmeter) erzielt. Den weiteren Real-Treffer steuerte Rodrygo (47.) bei.