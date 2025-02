Stadtderby mit Zündstoff! Real wackelt – Atlético lauert!

Real Madrid geht mit massiven Abwehrproblemen ins Derby gegen Atlético. Trainer Ancelotti fordert dennoch einen Sieg, während auch der FC Barcelona punkten will.

Real Madrid trifft am Samstag (21:00 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) auf den Stadtrivalen Atlético Madrid. Die „Königlichen“ müssen ihre Tabellenführung in LaLiga ohne mehrere Stammkräfte in der Defensive verteidigen. Mit David Alaba, Dani Carvajal, Eder Militao und Antonio Rüdiger fallen vier Abwehrspieler aus. „Was wir am Samstag brauchen, sind drei Punkte, es gibt nichts anderes“, betonte Trainer Carlo Ancelotti.

Atlético in Topform – Real ohne Big-Game-Sieg

Atlético Madrid kommt mit starkem Rückenwind ins Derby. Das Team von Diego Simeone hat 19 der letzten 21 Spiele gewonnen und fünf der letzten Hauptstadt-Derbys für sich entschieden. Zudem hat Real in dieser Saison noch keinen der drei direkten Verfolger – Atlético, Barcelona und Athletic Bilbao – besiegt. „Wir müssen das Spiel so gestalten, dass wir sie verletzen können“, erklärte Simeone.

Schiedsrichter-Sticheleien vor dem Derby

Abseits des Platzes sorgt Atlético für zusätzlichen Zündstoff. Nach Reals Protestbrief an den Verband über Schiedsrichter-Entscheidungen nutzte Atlético die Debatte, um Real indirekt Einflussnahme auf die Unparteiischen zu unterstellen.

Barça will Siegesserie fortsetzen

Der FC Barcelona trifft am Sonntag (21:00 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) auf den FC Sevilla und will die eigene Erfolgsserie ausbauen. Nach dem 5:0 im spanischen Cup gegen Valencia reisen die Katalanen mit Selbstvertrauen an. Barça ist seit Jahresbeginn ungeschlagen und könnte mit einem Sieg den Abstand auf Atlético aufholen.