Superstar Kylian Mbappe (26) hortet Luxus-Flitzer – ohne Führerschein
© realmadrid

Millionen-Garage

Superstar Kylian Mbappe (26) hortet Luxus-Flitzer – ohne Führerschein

17.10.25, 13:01
Teilen

Wenigstens hat der Fußball-Weltmeister die Lizenz zum Toreschießen. 

Ferrari Hybrid SF90 im Wert von 400.000 Pfund, ein Cadillac Escalade für 230.000 Pfund, ein Ferrari 488 Pista, dazu ein Mercedes V-Klasse Van und ein Volkswagen Multivan – dieser Superstar hat eine Garage voller PS-Monster, wie sie selbst Milliardäre neidisch machen würde. Und jetzt kam noch ein personalisierter BMW i7 im Wert von 160.000 Pfund dazu.

Stolze Besitzer kann gar nicht selbst fahren

Es handelt sich um Kylian Mbappé, den Superstar von Real Madrid. Der Franzose hat zwar eine ganze Flotte an Luxusautos gesammelt – einen Führerschein besitzt er aber bis heute nicht. Trotzdem bekam der 26-Jährige jetzt einen maßgeschneiderten BMW i7 geschenkt – inklusive Kennzeichen mit seinem Namen. Auf Social Media zeigte er sich lachend neben dem Edel-Flitzer und deutete stolz auf das Nummernschild.

Nachteil vom Star-Ruhm

Da er selbst nicht ans Steuer darf, wird Mbappé in seinen Luxuskarossen ständig chauffiert. Der Grund: Während seines kometenhaften Aufstiegs im Fußball blieb keine Zeit, den Führerschein zu machen. „Das ist einer der Nachteile, wenn man so früh erfolgreich ist – ich habe einfache Dinge wie den Führerschein verpasst“, erklärte Mbappé bereits 2023.

Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

