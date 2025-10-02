Alles zu oe24VIP
Thomas Müller
© Getty

In Vancouver

Thomas Müller krönt sich zum erfolgreichsten deutschen Fußballer aller Zeiten

02.10.25, 07:16
Thomas Müller hat sich endgültig zum erfolgreichsten deutschen Fußballer aller Zeiten gekrönt – mit Titel Nummer 35 übertrifft er Toni Kroos. 

Im Finale der Canadian Championship, dem kanadischen Pokal, feierte der 36-Jährige mit den Vancouver Whitecaps einen 4:2-Sieg gegen Lokalrivale Vancouver FC.

Schon in den Anfangsminuten stellte Müller seine Klasse unter Beweis: Erst bereitete er in der 5. Minute den Führungstreffer von Ali Ahmed vor, kurz darauf verwandelte er selbst einen Elfmeter zum 2:0 (10.).

Unter Standing Ovations  

Auch wenn der Tabellenletzte der Liga zwischenzeitlich durch Bah verkürzte (35.), blieb Vancouver klar überlegen. Ahmed stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her (37.). In der zweiten Hälfte kontrollierten Müller und seine Teamkollegen die Partie souverän. Unter Standing Ovations wurde der Weltmeister von 2014 in der 79. Minute ausgewechselt.

Insgesamt 35. Titel 

Gauld erhöhte noch auf 4:1 (83.), ehe Mezquida kurz vor Schluss für das zweite Tor der Gäste sorgte (85.). Mit dem Schlusspfiff brachen in Vancouver die Feierlichkeiten aus: Müller sicherte sich seinen insgesamt 35. Titel und überflügelte damit Toni Kroos, der seine Karriere mit 34 Erfolgen beendet hatte. 

"Erfolgreichster Titel-Hamster Deutschlands"

Müller sagte der deutschen "SPORT BILD": „Ich würde lieber sagen: ‚Erfolgreichster Titel-Hamster Deutschlands.‘ Die Frage ist ja immer: Wie gewichtest du diese Titel? Der eine wird öfter nationaler Meister, der andere hat dafür mehr Champions-League-Siege auf dem Konto.“

