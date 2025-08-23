Thomas Müller mit Sex-Regeln in Kanada

Thomas Müller hat sein erstes Spiel für die Vancouver Whitecaps absolviert – und sorgt in Kanada sofort für riesiges Aufsehen.

Letzten Sonntag feierte der 35-Jährige beim 1:1 gegen Houston Dynamo sein Debüt. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf er aus der Distanz, doch der Treffer zählte wegen einer Abseitsposition nicht.

Verhaltenskatalog vor dem Start

Vor seinem ersten Einsatz musste Müller wie alle MLS-Neuzugänge einen speziellen Verhaltenskatalog durchlesen. Darin finden sich auch ungewöhnliche Hinweise zum Thema Sex. Christian Falk sprach im Podcast „Bayern-Insider“ über diese Regel: Die Spieler müssen, bevor sie spielen, am Handy einen Verhaltenskatalog durchgehen. Und da gibt es ziemlich schräge Fragen für die Spieler. Eine Frage lautet zum Beispiel: Wenn du mit jemanden in Kanada Sex haben willst, musst du das vorher mit ihm wirklich besprechen. Nicht einfach machen, könnte strafbar sein.“

Leben in Kanada vorerst alleine

Müller erklärte, dass er bis Dezember alleine in Kanada bleibt. „Ich bin ja auch wegen des Sportlichen gekommen“, sagte er der deutschen "Bild". Seine Frau Lisa sei mitten in der Dressursaison eingebunden, ein Umzug würde derzeit keinen Sinn machen.

Unterstützung durch Mitspieler

Am Trainingsgelände ist der Weltmeister schon angekommen. Er betont, im Team nicht als Star, sondern als normaler Mitspieler wahrgenommen werden zu wollen. Beim Ankommen sollen ihm die Kollegen helfen.

Hype bei Fans und Klub

Außerhalb der Mannschaft sorgt Müller bereits für Begeisterung. Zahlreiche Trikots mit der Nummer 13 wurden verkauft. Der Klub plant deshalb neue Fan-Artikel mit Müllers Namen.