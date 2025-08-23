Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Thomas Müller
© Getty

Verhaltenskatalog

Thomas Müller mit Sex-Regeln in Kanada

23.08.25, 16:10
Teilen

Thomas Müller hat sein erstes Spiel für die Vancouver Whitecaps absolviert – und sorgt in Kanada sofort für riesiges Aufsehen. 

Letzten Sonntag feierte der 35-Jährige beim 1:1 gegen Houston Dynamo sein Debüt. Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf er aus der Distanz, doch der Treffer zählte wegen einer Abseitsposition nicht.

Verhaltenskatalog vor dem Start

Vor seinem ersten Einsatz musste Müller wie alle MLS-Neuzugänge einen speziellen Verhaltenskatalog durchlesen. Darin finden sich auch ungewöhnliche Hinweise zum Thema Sex. Christian Falk sprach im Podcast „Bayern-Insider“ über diese Regel: Die Spieler müssen, bevor sie spielen, am Handy einen Verhaltenskatalog durchgehen. Und da gibt es ziemlich schräge Fragen für die Spieler. Eine Frage lautet zum Beispiel: Wenn du mit jemanden in Kanada Sex haben willst, musst du das vorher mit ihm wirklich besprechen. Nicht einfach machen, könnte strafbar sein.“ 

Leben in Kanada vorerst alleine

Müller erklärte, dass er bis Dezember alleine in Kanada bleibt. „Ich bin ja auch wegen des Sportlichen gekommen“, sagte er der deutschen "Bild". Seine Frau Lisa sei mitten in der Dressursaison eingebunden, ein Umzug würde derzeit keinen Sinn machen.

Unterstützung durch Mitspieler

Am Trainingsgelände ist der Weltmeister schon angekommen. Er betont, im Team nicht als Star, sondern als normaler Mitspieler wahrgenommen werden zu wollen. Beim Ankommen sollen ihm die Kollegen helfen.

Hype bei Fans und Klub

Außerhalb der Mannschaft sorgt Müller bereits für Begeisterung. Zahlreiche Trikots mit der Nummer 13 wurden verkauft. Der Klub plant deshalb neue Fan-Artikel mit Müllers Namen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden