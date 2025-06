Trotz langer Unterzahl: Real Madrid besiegt Pachuca mit 3:1

Real hat in nummerischer Unterlegenheit bei der Club-WM erstmals voll angeschrieben.

Fast über die gesamte Spielzeit mit einem Mann weniger siegten die Madrilenen am Sonntag gegen Pachuca 3:1 (2:0). Jude Bellingham (35.), Arda Güler (43.) und Federico Valverde (70.) schossen die Tore für den in der Salzburg-Gruppe spielenden spanischen Rekordmeister. Auf die "Bullen" trifft Real in der Nacht auf Freitag. Juventus Turin steht nach einem 4:1 (2:1) gegen Wydad im Achtelfinale.

Nach dem 1:1 gegen Al Hilal hatte Real einen Sieg fix eingeplant. Personell änderte sich wenig. Der erkrankte Kylian Mbappe hatte die Reise nach Charlotte gar nicht mitgemacht, auch David Alaba steht nach seiner Knie-Operation weiterhin nicht im Matchkader. Für den Favoriten startete die Partie jedoch denkbar ungünstig. Raul Asencio sah nach nicht einmal sieben Minuten nach einem Trikotzupfer als letzter Mann an Pachucas Salomon Rondon die Rote Karte.

Unterzahl half nicht

Den Mexikanern - im vergangenen Dezember im Finale des Interkontinental-Cups gegen Real 0:3 unterlegen - half dies wenig. Zwar vereitelte Thibaut Courtois dem Außenseiter bei einer Doppelchance in der 18. Minute die Führung, Xabi Alonso durfte mit der Vorstellung seiner Mannschaft dennoch zufrieden sein. Der Qualitätsunterschied machte sich schließlich bemerkbar. Bellingham (35.) vollendete eine Kombination über links, ehe Güler (43.) wenige Minuten vor der Pause nachlegte. Pachucas Spieler ließen die Gegner zu einfach gewähren.

Nach der Pause ging es Real vor 70.248 Zuschauern bereits gemütlicher an. Pachuca verbuchte durchaus gefährliche Szenen, Courtois ließ sich aber vorerst nicht bezwingen. Auf der Gegenseite vollendete Valverde ohne große Gegenwehr zum 3:0, ehe Elias Montiel (80.) per abgefälschtem Schuss verkürzte. Spannung kam dennoch keine mehr auf. Pachuca hat nach dem 1:2 gegen Salzburg im Auftaktspiel keine Chance mehr auf den Sprung ins Achtelfinale.