Traumstart für Salzburg-Helden in die Champions League: Die junge Truppe von Gerhard Struber feiern einen sensationellen 2:0-Auswärtssieg gegen Benfica Lissabon.

In der total verrückten Anfangsphase überschlagen sich die Ereignisse. Salzburg-Eckball nach 80 Sekunden. Benfica-Goalie Trubin trifft Bullen-Verteidiger Pavlovic im Luftkampf mit den Fäusten am Kopf. Elfmeter! Unter den Pfiffen von 65.000 Fans im Estadio da Luz jagt der 19-jährige Konaté den Ball übers Tor. Wie bitter!

+++ Das Spiel im Live-Ticker zum Nachlesen +++



Zweiter Elfer – Roko Simic trifft zum 1:0 (15.)

Es geht rasant weiter. In der 12. Minute knallt Joao Mario an die Stange. Salzburg kontert, ein Simic-Schuss wird geblockt, Antonio Silva kratzt den Ball mit der Hand von der Linie. Wieder Elfer für Salzburg, Rot für Silva! Diesmal tritt Simic an und jagt den Ball eiskalt rechts ins Tor - 1:0 (15.). Der 20-jährige Sohn von Kroaten-Legende Dario Simic als Matchwinner.

Zehn Benfica-Stars verzweifeln – Bullen treffen

Benfica – nur mehr mit zehn Mann – erhöht den Druck. Eine Topchance nach der anderen. Doch ÖFB-Teamgoalie Alexander Schlager rettet die Null in die Pause.

Nach Seitenwechsel drückt Benfica weiter.

51. Minute. Wieder kontert Salzburg super. Simic findet Trubin, der spielt zum mitlaufenden Gloukh spielt. Der 19-jährige Israeli schiebt den Ball zum 2:0 ein.

Nach einer Riesenchance für Benfica (66./Neves prüft Schlager nach Eckball) sieht Simic in der hitzigen Schlussphase Gelb.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Benfica Lissabon - Red Bull Salzburg 0:2 (0:1)

Lissabon, Estadio da Luz, 65.000 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Halil Umut Meler/TUR)

Tore: 0:1 Simic (15./E), 0:2 Gloukh (51.)

Rote Karte: Silva (13./Verhinderung einer offensichtlichen Torchance)

Gelbe Karten: Trubin, Rafa, Otamendi bzw. Gourma-Douath, Baidoo, Simic, Koita

Benfica: Trubin - Bah, Silva, Otamendi, Aursnes - Kökcü (72. Chiquinho), Neves - Di Maria (72. Neres), Rafa (84. Gouveia), Joao Mario (16. Morato) - Musa (86. Tengstedt)

Salzburg: Schlager - Dedic, Pavlovic (89. Piatkowski), Baidoo (71. Solet), Terzic - Gourna-Douath - Bidstrup, Gloukh (71. Sucic), Kjaergaard - Simic (71. Ratkov), Konate (59. Koita)