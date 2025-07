4:1 - Salzburg mit Tor-Gala nach Fehlstart

Red Bull Salzburg hat den Champions-League-Horror verhindern können. Nach einer völlig verpatzten ersten Halbzeit im Qualifikations-Hinspiel drehen die Bullen innerhalb von drei Minuten das Spiel und feiern am Ende einen 4:1-Sieg gegen Brann Bergen.

Nach dem 4:1-Sieg im Champions-League-Quali-Hinspiel bei Brann Bergen hat sich Salzburg eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am Mittwoch (20.45 Uhr) in der Bullen-Arena geschaffen.

Nach kräfteraubender Klub-WM, kurzer Pause und zwei Testspielen brauchte Salzburg eine Hälfte, um auf Touren zu kommen. Die Norweger, aktuell Dritter in der seit März laufenden Liga, starten besser in die rassige Partie. 20. Minute: Bergen bringt einen langen Ball von hinten, die Bullen-Viererkette macht alles falsch. Vorne löst sich Magnusson und schießt am herauslaufenden Goalie Schlager vorbei ins Tor.

Riesenchance zum Ausgleich vor der Pause: Nach einem Eckball scheitert Neuverpflichtung Krätzig zweimal an Bergen-Tormann Dyngeland. Nach Seitenwechsel bringen die eingewechselten Onisiwo und Kjaergaard frischen Wind in die Salzburger Offensive.

Bullen drehen Partie in 3 Minuten

Und innerhalb von drei Minuten drehen Nene (58.) und Onisiwo (61.) die Partie: Nenes Ausgleich kam wie aus dem Nichts nach toller Vorarbeit vom wechselwilligen Glough. Sehenswert auch das Onisiwo-Tor zum 2:1 per Flug-Kopfball nach Lainer-Flanke von rechts.

Das 3:1 besorgt Vertessen aus kurzer Distanz (nach Assist von Onisiwo und Kitano). Nach Handspiel von Soltvedt (90.) macht Kjaergaard per Elfmeter den Deckel zum 4:1 drauf – 90.+2. Salzburg darf schon vor dem Heimspiel in einer Woche mit der 3. Runde planen. Dann geht’s gegen den belgischen Top-Klub Brügge.