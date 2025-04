Arsenal und PSG kämpfen um CL-Finale

Arsenal und PSG kämpfen um den ersten Champions-League-Titel – und treffen sich heute zum Halbfinal-Hinspiel in London.

Beide Klubs stehen im Schatten der ganz Großen: Weder Arsenal noch PSG konnten die Champions League bisher gewinnen. Die „Gunners“ hoffen heute (21.00 Uhr, live auf Sky & Sport24-Liveticker) im eigenen Stadion auf eine gute Ausgangslage für das Rückspiel, PSG hat nach Erfolgen gegen Liverpool und Aston Villa die nächste englische Topadresse im Visier.

Die Pariser reisen als frischgebackener Meister an, Arsenal schöpft nach dem 5:1 über Real Madrid im Viertelfinale Selbstvertrauen. Mit Bukayo Saka in der Offensive und Declan Rice als Schaltzentrale soll der Traum vom Finale in München am Leben gehalten werden. Rice überzeugte gegen Real mit zwei Freistoßtoren, glänzte zudem als zweikampfstarkes Bindeglied. Bitter: Thomas Partey fehlt gesperrt, Jorginho ist verletzt, Mikel Merino fraglich.

Trainerduell auf Spanisch

Mit Mikel Arteta und Luis Enrique stehen sich zwei spanische Trainer gegenüber. PSG kassierte zuletzt gegen Nizza die erste Liga-Niederlage (1:3), Enrique blieb gelassen: „Wir hatten 30 Chancen, das reicht mir.“ Auch Arsenal ließ beim 2:2 gegen Crystal Palace Punkte liegen, ließ sich davon jedoch auch vor dem Real-Spiel nicht beirren.

Ein Henkelpokal fehlt beiden

Arsenal steht erstmals seit 2009 im Halbfinale, der einzige Finaleinzug datiert aus dem Jahr 2006. PSG scheiterte 2020 im Endspiel an den Bayern. Trotz Milliarden aus Katar wartet der französische Hauptstadtklub weiter auf den ersten Titel in der Königsklasse – der Cup der Cupsieger 1996 bleibt bislang der einzige internationale Pokal.

Jung, schnell, hungrig

PSG tritt nicht mehr als Starensemble auf, sondern als junge, spielfreudige Truppe. Luis Enrique formte aus Talenten wie Zaire-Emery und Hochkarätern wie Dembelé und Kvaratskhelia eine schlagkräftige Einheit. Dembelé, in der Königsklasse mit sieben Toren, ist in Topform. Historisch gesehen spricht wenig für PSG: In fünf Duellen gegen Arsenal gab es keinen Sieg – heute soll sich das ändern.