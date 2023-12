Barcelona blamiert sich gegen Antwerpen

Der bereits im Achtelfinale stehende FC Barcelona blamiert sich zum Abschluss der Champions League

Barcelona kassierte in Antwerpen nach nicht einmal zwei Minuten Spielzeit nach einem Fehler der Defensivabteilung das 0:1 durch Arthur Vermeeren. Ferran Torres (35.) glich für die Katalanen aus, in der zweiten Halbzeit traf Vincent Janssen (56.) aber für die davor punktelosen Belgier, die nach dem späten Ausgleich durch Marc Guiu (91.) noch einmal durch George Ilenikhena (92.) nachlegten.

Porto legte vor heimischer Kulisse früh vor. Galeno traf in der neunten Minute nach einem weiten Ball von Altstar Pepe in den ukrainischen Strafraum. Schachtar kam aber zum Ausgleich, der bei den Portugiesen Proteststürme hervorrief. Der Schiedsrichter-Assistent hob die Abseitsfahne, die Ukrainer spielten aber weiter, Danylo Sikan (29.) schob den Ball ins Tor. Die VAR-Überprüfung ergab einen regulären Treffer. Mit der Wut im Bauch holte sich Porto zum zweiten Mal die Führung, erneut war Galeno (43.) der Torschütze. Mehdi Taremi (62.), der 40-jährige Pepe (76.) nach einem Eckball und Francisco Conceicao (82.) schossen noch einen Erfolg für Porto heraus. Schachtars Treffer zum 1:3 und 3:5 waren am Ende bedeutungslos.