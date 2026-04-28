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Showdown in Paris

Bayern-Power gegen PSG-Abwehrriegel im CL-Halbfinale

28.04.26, 18:51
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Europas Fussball-Gipfel in Paris: Während Konrad Laimer und seine Bayern-Kollegen nach der Krone greifen, muss ihr Anführer zuschauen. Die Mission Triple startet mit einem Chefcoach auf der Tribüne.

Deutschlands Fussball-Meister Bayern München gastiert am Dienstag (21.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Champions-League-Halbfinale bei Paris Saint-Germain. Die Münchner reisen mit viel Selbstbewusstsein in den Prinzenpark, müssen aber eine bittere Pille schlucken. Trainer-Boss Vincent Kompany fehlt nach drei Gelben Karten gesperrt und muss das Hinspiel gegen den Titelverteidiger von der Tribüne aus verfolgen. Co-Trainer Aaron Danks übernimmt.

Erinnerungen an den Paris-Coup

Als Blaupause für den Erfolg dient der 2:1-Sieg in der Ligaphase vom vergangenen November. Damals verteidigten die Bayern einen Doppelpack von Luis Diaz in Unterzahl leidenschaftlich gegen die Franzosen. PSG-Coach Luis Enrique kann hingegen aus dem Vollen schöpfen und hat Taktgeber Vitinha wieder mit an Bord. Paris gilt im Frühjahr 2026 als defensiv extrem stabil und will nach dem CL-Bann im Vorjahr nun den nächsten Titel.

Musiala-Rückkehr nach Horror-Verletzung

Ein hochemotionaler Moment wartet auf Jamal Musiala. Der 23-Jährige kehrt 297 Tage nach seiner schweren Beinverletzung bei der Club-WM gegen PSG auf die grosse Bühne zurück. Damals knickte sein Fuss nach einem Zusammenprall mit Ex-PSG-Keeper Donnarumma schlimm ab. Nach harten Monaten voller Rückschläge schliesst sich für das deutsche Ausnahmetalent im Halbfinale nun endlich der Kreis.

Matchplan gegen den Titelverteidiger

Beide Teams stellen mit jeweils 38 Toren die gefährlichsten Offensiven des laufenden Wettbewerbs. Für PSG-Trainer Enrique wird daher die Defensivarbeit der Schlüssel zum Erfolg in diesem attraktiven Duell sein. Während Paris den Heimsieg fest einplant, wollen die Bayern den ersten Schritt Richtung Finale am 30. Mai in Budapest machen. Dort wartet der Sieger aus der Paarung Atletico Madrid gegen Arsenal auf den Gewinner dieses europäischen Klassikers.

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