Mikel Arteta
Champions-League-Hit

Bayern testet Arsenal-Unbesiegbarkeit

25.11.25, 15:37 | Aktualisiert: 26.11.25, 16:32
Im Spitzenduell der Champions League gastiert Bayern München beim englischen Tabellenführer Arsenal. Beide Teams sind in dieser Saison noch ungeschlagen.

Bayern München bestreitet am Mittwoch (21.00 Uhr/live Canal+ & Sport24-Liveticker) das Topspiel beim FC Arsenal. Die Münchner sind mit 18 Spielen ohne Niederlage unterwegs und wollen ihren Traumstart ausbauen.

Kanes emotionale Rückkehr

Für Harry Kane bedeutet das Spiel eine besondere Rückkehr nach London. Der Ex-Tottenham-Stürmer sagte: "Dass ich so lange für Tottenham gespielt habe, verleiht dem Spiel für mich einen kleinen Extra-Reiz." Kane schoss Arsenal bisher 15 Tore.

Bayerns Erfolgsserie

Die Münchner bezwangen bereits Club-Weltmeister Chelsea und Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Kane frohlockte: "Wir haben einen großartigen Lauf, besonders in der Champions League."

Arsenal in Topform

Die "Gunners" gewannen alle vier CL-Spiele und kassierten noch kein Gegentor. Am Sonntag feierten sie einen 4:1-Derbysieg gegen Tottenham. Trainer Mikel Arteta formte ein Team, das zu den Titelkandidaten zählt.

Historische Bilanz spricht für Bayern

Drei der letzten fünf Partien gewannen die Münchner mit 5:1. Im Viertelfinale 2023/24 setzte sich Bayern ebenfalls durch. Doch das aktuelle Arsenal präsentiert sich stärker als je zuvor.

