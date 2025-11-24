Alles zu oe24VIP
Champions League

Chelsea und Barca im Kampf um Anschluss an Top Acht

24.11.25, 15:11 | Aktualisiert: 25.11.25, 19:00
Im Top-Duell der Champions League empfängt Chelsea London den FC Barcelona. Beide Teams fehlen zwei Punkte auf die Top Acht und brauchen einen Sieg.

An der Londoner Stamford Bridge kommt es am Dienstag (21.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) zum Spitzenduell zwischen Chelsea und Barcelona. Beide Teams liegen zwei Punkte hinter dem achten Platz und benötigen dringend einen Sieg.

Gleiche Ausgangslage

Chelsea und Barcelona teilen sich mehrere Parallelen: In der Champions League holten beide zuletzt nur Remis, in ihren Heimligen gelangen dagegen jeweils drei Siege in Folge. Die Ausgangslage ist damit identisch.

Chelsea mit Personalsorgen

Mittelfeldspieler Cole Palmer wird wegen eines Zehenbruchs fehlen. Trainer Enzo Maresca betonte jedoch: "Wir fokussieren uns immer nur auf das nächste Spiel." Die Londoner sind im eigenen Stadion seit 2019 in europäischen Gruppenphasen ungeschlagen.

Barcelona mit Auswärtsstärke

Die Katalanen wissen, wie man auf englischem Boden gewinnt: Zum CL-Auftakt bezwangen sie Newcastle auswärts mit 2:1. Trainer Maresca warnt vor der Offensivstärke der Gäste: "Sie kreieren so viele Chancen und treffen immer."

Historisches Duell

Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Topteams seit Barcelonas Aufstieg im Achtelfinale 2018. Damals setzten sich die Katalanen mit 4:1 insgesamt durch.

