CL-Quali: St. Pölten siegt 3:1, Austria holt 0:0 gegen PSG

Zwei österreichische Frauenteams haben in der Champions-League-Qualifikation überzeugt: St. Pölten gewann gegen Fortuna Hjørring 3:1, die Austria erreichte ein 0:0 beim Paris FC. Sturm Graz verlor bei Ajax Amsterdam 0:2.

Der SKN St. Pölten besiegte Fortuna Hjørring im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde mit 3:1. Carina Brunold erzielte zwei Tore (20., 79.), Sarah Mattner traf in der 71. Minute. Trotz eines Eigentors von Fanni Nagy in der 87. Minute gehen die Niederösterreicherinnen als Favoritinnen ins Rückspiel. Trainerin Lisa Alzner zeigte sich im ORF zufrieden: "Es liegt alles bei uns".

Austria mit starkem Auswärtsremis

Die Austria-Frauen erreichten ein bemerkenswertes 0:0 beim Paris FC. Die Französinnen trafen zweimal die Latte, zeigten sich aber in der Abschlussphase unglücklich. Trainer Stefan Kenesei sieht sein Team trotzdem als Außenseiter: "Paris bleibt der absolute Favorit".

Sturm Graz chancenlos in Amsterdam

Im Women's Europa Cup unterlag Sturm Graz bei Ajax Amsterdam mit 0:2. Das Rückspiel findet am Donnerstag in Graz statt, wo die Steirererinnen den Rückstand aufholen müssen.