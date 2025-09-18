Alles zu oe24VIP
Simeone
© Getty

CL-Aufreger

Diego Simeone: Darum rastete der Star-Coach völlig aus

18.09.25, 09:41
Teilen

Der Atletico-Trainer sah in der Nachspielzeit Rot.

Dramatisches Ende beim Champions-League-Kracher zwischen Liverpool und Atletico. Jubeln ließ die "Reds" gleich zu Beginn Mohamed Salah. Erst fälschte Andy Robertson einen Freistoß des Ägypters ins Tor ab (4.), zwei Minuten später traf Salah selbst.

Zwei Tore von Marcos Llorente bescherten Atletico den zwischenzeitlichen Ausgleich. Kurz vor der Pause traf der Mittelfeldmann mit dem "Spitz" (45.+3), in der 81. Minute bejubelte er einen abgefälschten Volley von der Strafraumgrenze (81.). Kapitän Virgil van Dijk rettete Liverpool in der Nachspielzeit aber die drei Punkte. Der Niederländer versenkte einen Eckball von Dominik Szoboszlai in der 92. Minute per Kopf.

Simeone rastet aus

Atletico-Trainer Diego Simeone legt sich danach mit Liverpool-Fans an. Der Coach musst von Sicherheitskräften beruhigt werden und kassiert danach Rot.

Simeone
© Getty

Nach dem Spiel erklärte Simeone seinen Ausraster. „Meine Reaktion ist nicht zu rechtfertigen, aber wissen Sie, wie es ist, 90 Minuten lang beleidigt zu werden?“ Liverpool-Fans hätten ihn das ganze Spiel über beschimpft, er sei nur ein „Mensch“ rechtfertigt sich der Trainer.

Simeone
© Getty

„Genauso wie wir gegen Rassismus kämpfen, sollten wir uns auch mit diesem Thema befassen. Denn wir haben kein Recht, darauf zu reagieren, und es ist nicht leicht, während des gesamten Spiels beleidigt zu werden“, so der Argentinier.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
