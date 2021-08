Ich gehe vom Einzug der Salzburger aus und wünsche ihnen Topgegner.

Ich hoffe und glaube, dass Salzburg den Einzug in die Champions League schaffen wird. Viele begehen den Denkfehler und glauben, die Bullen müssen zu Hause mit zwei, drei Toren Unterschied gewinnen. Dabei ist es oft auswärts viel leichter, weil der Gegner mehr für das Spiel tun muss und sich so Räume eröffnen. So gesehen war der Heimsieg gegen Brøndby schon Gold wert. Auswärts werden sich die Bullen auch nicht verstecken und mit ihren schnellen Angreifern den Aufstieg fixieren.

Salzburg hat schon in CL-Tests aufgezeigt

In der Champions League würde ich Salzburg natürlich attraktive Gegner wünschen, die das Stadion wieder füllen. Wenn ich lese, welche Duelle möglich wären: Real Madrid, Chelsea, Paris und so weiter -das wäre doch wunderbar! Diese Klubs sind der richtige Gradmesser, solche Duelle sind für jeden Spieler unbezahlbar.



Auch sportlich traue ich Salzburg etwas zu. Man wird sich sicher nicht auf Knien ergeben. Und in den Tests gegen Atlético und Barcelona wurde ordentlich aufgezeigt.