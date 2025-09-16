Mega-Serie! Darum sind die Bayern gegen Chelsea kaum zu stoppen

Am Mittwoch (21 Uhr) empfängt der FC Bayern Chelsea zum Auftakt der Champions League. 21 Auftaktsiege in Serie machen die Münchner zum Favoriten.

Seit 21 Jahren hat der FC Bayern jedes Auftaktspiel in der Champions League gewonnen (im Sport24-Liveticker ab 21 Uhr) – und dabei 18-mal ohne Gegentor. 60:7 lautet die Torbilanz dieser Serie. In der Allianz Arena sind die Münchner eine Macht: 34 Heimspiele in der Gruppen- bzw. Ligaphase seit 2013 ungeschlagen, acht der letzten zehn Duelle mit englischen Gegnern gewonnen.

Erinnerungen an Chelsea

Das „Finale dahoam“ 2012 bleibt die schmerzhafteste Erinnerung: Chelsea siegte im Elfmeterschießen und schnappte den Bayern den Titel vor eigenem Publikum weg. Doch acht Jahre später folgte die Revanche: 3:0 in London, 4:1 in München – ein 7:1-Gesamtsieg im Achtelfinale. Wettbewerbsübergreifend gewannen die Münchner vier der letzten fünf Duelle mit den Londonern.

© Getty

Chelsea reist mit Problemen an

Die Blues sind zwar amtierender Klub-Weltmeister, in der Königsklasse aber zuletzt mit schwacher Bilanz unterwegs: nur ein Sieg aus den letzten vier Auftaktspielen, darunter ein 0:1 bei Dinamo Zagreb in ihrer letzten Teilnahme. Gegen Bayern setzte es in der Champions League bereits drei Niederlagen, mehr gab es nur gegen Barcelona.

Personal und Schlüsselspieler

Spannung bringt ein Personalwechsel: Nicolas Jackson wechselte am 1. September leihweise von Chelsea nach München. Ob er gegen seinen Stammverein zum Einsatz kommt, ließ Trainer Vincent Kompany offen. Fix ist dagegen der Einsatz von Joshua Kimmich. Der 30-Jährige führt seit drei Jahren gleich mehrere CL-Statistiken an – bei angekommenen Pässen (2.525), kreierten Chancen (83) und linienbrechenden Pässen (219).

Wiesn-Atmosphäre in München

Passender könnte der Zeitpunkt kaum sein: Am Samstag beginnt in München das Oktoberfest. Schon davor wollen die Bayern ihre Fans in Feierlaune versetzen – mit dem 22. Auftaktsieg in Serie.