ÖFB-Power zum Königsklassen-Auftakt

Es wird wieder königlich! Auf der größten Bühne des europäischen Klubfußballs rollt endlich wieder der Ball. In der im Vorjahr eingeführten XXL-Ligaphase greifen ab Dienstag wieder 36 Teams nach der Krone. Gleich zum Auftakt im Rampenlicht: Drei ÖFB-Legionäre.

Mehr als drei Monate nach dem Finale in München startet die Champions League in eine neue Saison. Im Vorjahr setzte sich Paris Saint-Germain mit einem 5:0-Finalsieg gegen Inter Mailand erstmals die europäische Krone auf – und hinterließ neue Maßstäbe. Kann der französische Meister auch in dieser Saison dominieren?

Österreich fehlt in der Königsklasse

Insgesamt 36 Mannschaften kämpfen nicht nur um ein Ticket für das Finale in der Puskas Arena von Budapest, sondern auch um ein saftiges Millionen-Preisgeld. Allein der Start in der Ligaphase bringt jedem Verein eine Prämie von 18,62 Millionen Euro. Für jeden Sieg in der Ligaphase gibt es 2,1 Millionen Euro, für ein Remis immerhin 700.000 Euro. Obendrauf winkt Geld für die Platzierung in der Abschlusstabelle.

Einziger Wermutstropfen: Ohne österreichische Beteiligung. Sechsmal in Folge schaffte es zuletzt ein Bundesligaklub in die Königsklasse, im Vorjahr sogar im Doppelpack dank Red Bull Salzburg und Sturm Graz. Heuer scheiterten beide bereits in der Qualifikation. Dafür halten nun sieben Legionäre die rot-weiß-rote Fahne hoch – gleich drei davon stehen am Dienstag zum Auftakt auf dem Platz.

Alaba: Rekordjäger kurz vor Sprung in die Top-20

Vorweg geht David Alaba, der in seine 17. Champions-League-Saison startet. Mit 122 Einsätzen ist kein ÖFB-Spieler erfahrener als der Real-Verteidiger. Gemeinsam mit Neo-Trainer Xabi Alonso will er die titellose Vorsaison vergessen machen und mit Real Madrid Richtung 16. CL-Titel starten – vor allem nach dem Ausfall von Abwehr-Kollege Antonio Rüdiger fiebert der 33-Jährige seinem Einsatz entgegen. Auch weil ihm nur mehr zwei Spiele fehlen, um in der ewigen Champions-League-Rangliste mit den meisten Einsätzen den Sprung in die Top 20 zu schaffen.

Sabitzer trifft auf Juve & Danso muss gegen Villarreal ran

Dortmund-Legionär Marcel Sabitzer steht vor seinem 55. CL-Spiel – gegen Juventus Turin, eine Neuauflage des Finales von 1997, das damals die Deutschen mit 3:1 gewannen. Einziges Manko: Seitdem gab es keinen Sieg mehr gegen die Alte Dame. Für den BVB ist es nach den Bundesligaspielen gegen St. Pauli (3:0), Heidenheim (0:2) und Union Berlin die bisher härteste Prüfung der Saison.

Erstmals sind sechs englische Teams in der Königsklasse vertreten, darunter Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur mit ÖFB-Legionär Kevin Danso. Nach seiner Zeit bei RC Lens startet der 25-Jährige mit den Spurs in seine zweite CL-Saison. Zum Auftakt trifft Tottenham auf Villarreal.