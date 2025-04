1:0 - PSG schockt Arsenal mit Blitzstart

Mit einem 1:0-Auswärtssieg im 1. Champions-League-Halbfinale bei Arsenal schuf sich Paris Saint Germain eine Top-Ausgangsposition für den Final-Einzug.

Drei Minuten nach Anpfiff im Arsenal Stadium die kalte Dusche für die Londoner: Kvaratskhelia geht links durch und legt auf den an der Strafraumgrenze lauernden Dembélé ab. Der PSG-Goalgetter bringt den Ball via Innenstange im Arsenal-Tor unter und jubelt über seinen 25. Treffer in diesem Jahr, seinem 8. in der laufenden Champions-League-Saison.

Die Franzosen machen weiter Druck. Arsenal-Goalie Raya pariert einen gefährlichen Doue-Abschluss (13.), nach Marquinhos (15./Kopf) und Kvaratskhelia (27.) verhindert Raya das 2:0, beim Nachschuss trifft Fabian Ruiz die Stange (32.) - allerdings aus Abseits. PSG lässt den Ball laufen (70% Ballbesitz).

Dann übernehmen die Gunners das Kommando: Martinelli schießt am leeren Tor vorbei, Trossard versucht's mit einer "Bogenlampe". Die größte Chance in der ersten Halbzeit überhaupt macht Donnarumma mit einem Superreflex vor dem freistehenden Martinelli zunichte (45.).

Arsenal-Tor nach VAR-Prüfung aberkannt

Gleich nach Seitenwechsel jubeln die Gunners: Merino verlängert eine Freistoß-Flanke ins Tor, doch VAR entscheidet auf Abseits (50.). Trossard scheitert an Donnarumma (56.). Die größte Chance im Finish kommt aber von PSG: Ramos knallt an die Latte (86.).

Im Rückspiel am Mittwoch (7. Mai, 21 Uhr) kann PSG im eigenen Stadion alles klarmachen.