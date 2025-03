Raphinha-Show! 3:1 – Barcelona besiegt Benfica und steht im Viertelfinale

Barcelona hat mit einem 3:1-Sieg gegen Benfica das Viertelfinale der Champions League erreicht. Nun wartet der Sieger aus dem Duell Lille gegen Dortmund.

Barcelona steht als erstes Team im Viertelfinale der Champions League. Die Katalanen gewannen am Dienstag das Achtelfinal-Rückspiel gegen Benfica mit 3:1 (3:1) und entschieden das Duell nach dem 1:0-Auswärtssieg in Lissabon souverän für sich. In der nächsten Runde wartet der Sieger aus dem Mittwochsspiel zwischen OSC Lille und Borussia Dortmund (21:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker).

Raphinha und Yamal brillieren

Barcelona zeigte von Beginn an eine starke Leistung. Angeführt von den Flügelspielern Raphinha und Lamine Yamal dominierten die Katalanen das Geschehen. Der Brasilianer brachte sein Team nach starker Vorarbeit von Yamal früh in Führung (11.). Benfica gelang durch Kapitän Nicolas Otamendi per Kopf der schnelle Ausgleich (13.), doch Barcelona antwortete umgehend: Yamal traf mit einem präzisen Schuss ins lange Eck zum 2:1 (27.). Noch vor der Pause schnürte Raphinha nach einem Konter seinen Doppelpack (42.).

Barcelona verwaltet die Führung

In der zweiten Halbzeit schaltete das Team von Xavi Hernandez einen Gang zurück und kontrollierte das Spiel. Benfica fand keine Mittel mehr, um die Abwehr der Gastgeber zu durchbrechen. Besonders Raphinha zeigte seine Klasse: In drei Duellen mit Benfica erzielte er fünf Tore und führt mit elf Treffern die CL-Torschützenliste an.