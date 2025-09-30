Alles zu oe24VIP
Real
Champions League

5:0! Real siegt gegen Außenseiter Almaty

30.09.25, 18:43 | Aktualisiert: 30.09.25, 20:41
Real Madrid wurde der Favoritenrolle im CL-Duell gegen Kairat Almaty gerecht. Die Madrilenen reisten mit einem 5:0-Sieg im Gepäck aus Kasachstan ab. 

Mbappé-Gala in der Königsklasse! Real Madrid feierte auch im zweiten Duell der Champions-League einen Triumph. Gegen Kairat Almaty aus Kasachstan konnten die Königlichen vor allem dank Torgarant Kylian Mbappé und nach einer überraschend blassen ersten Halbzeit einen 5:0-Sieg verzeichnen. Mit von der Partie: ÖFB-Kapitän David Alaba. Der Innenverteidiger durfte die Bank am Dienstagabend gegen die Startelf austauschen - erstmals seit 160 Tagen. 

Führung dank Elfertor

Wer dachte, dass Real die Tore in der Partie gegen den CL-Außenseiter schon zu Beginn in den Schoß fallen würden, liegt falsch - denn die Kasachen schafften es in der ersten Halbzeit über weite Strecken dagegenzuhalten. Vor allem in den ersten zehn Minuten sprühten die Hausherren vor Energie, befanden sich bereits kurz nach Anpfiff im Strafraum der Madrilenen. Der Kopfball von Dastan Satpaev war allerdings zu harmlos (1.).

Mit der Zeit fanden auch die Gäste aus Spanien immer besser ins Spiel, blieben allerdings hinter den Erwartungen zurück. Die erste große Chance konnte die Mannschaft von Coach Xabi Alonso in der 14. Minute verzeichnen: Super-Stürmer Mbappé brachte die Kugel im Lauf bei Vinicius Jr. an, dieser verfehlte jedoch das Tor. Rund elf Minuten später durfte der CL-Rekordsieger dann aber doch über einen Treffer jubeln. Nach einem Foulelfmeter (Almaty-Keeper Sherhan Kalmurza räumte Franco Mastantuono ab) schraubte Mbappé auf 1:0 hoch - 3. CL-Treffer der Saison für Real, allesamt waren es von Mbappé verwandelte Elfmeter.

Mbappé macht Hattrick perfekt

In der zweiten Halbzeit ging es ähnlich weiter. Die Spanier behielten zwar größtenteils die Oberhand, konnten allerdings nicht verhindern, dass die Gastgeber sich immer wieder im Real-Strafraum wiederfanden. Einen Doppelpack ließ sich Torjäger Mbappé deshalb aber noch lange nicht nehmen. Nach einem langen Ball auf den Franzosen beförderte er diesen über Goalie Kalmurza hinweg ins Almaty-Tor - 2:0 (52.).

Zwei Treffer waren Mbappé noch nicht genug. Nach einer Vorlage von Jung-Juwel Arda Güler schlenzte der Ex-PSG-Profi den Ball ins rechte Eck und machte sich zum Dreifachtorschützen (73.). In der 81. Minute ging es für Mbappé dann in den wohlverdienten Feierabend. Für Real war deshalb aber noch nicht Schluss und der kurz zuvor eingewechselte Eduardo Camavinga (80.) verrichtete ein 4:0-Werk für die Blancos per Kopf (83.). Kurz vor Schluss gab es dann auch noch einen letzten Treffer von Brahim Diaz (90+3.).

