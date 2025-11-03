Alles zu oe24VIP
Champions League

Rock 'n' Roll! Kompany kündigt Spektakel in Paris an

03.11.25, 15:15
Bayern München reist mit 15 Siegen aus 15 Pflichtspielen zum Champions-League-Spitzenspiel bei Titelverteidiger PSG. Trainer Kompany kündigt "Rock 'n' Roll in Paris!" an. Österreicher Konrad Laimer ist bei den Bayern in Hochform.

Bayern München tritt am Dienstag (21.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) mit einer historischen Serie von 15 Siegen aus 15 Pflichtspielen beim Champions-League-Topspiel in Paris an. Titelverteidiger PSG erwartet die Münchner im Parc des Princes zu einem wahren Gigantentreffen. Trainer Vincent Kompany gab der Partie die Überschrift: "Rock 'n' Roll in Paris!"

Selbstbewusste Bayern

"Wir gehen dahin, um zu gewinnen. Aber wir wissen, dass das die schwierigste Aufgabe ist, die es im Fußball im Moment gibt", sagte Kompany. Die Bayern mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer zeigen sich maximal selbstbewusst. "Paris ist eine starke Mannschaft. Ich denke, wir können sie trotzdem ärgern", meinte Kapitän Manuel Neuer.

Letzte Niederlage durch PSG

Die bis dato letzte Niederlage der Bayern liegt exakt vier Monate zurück - zugefügt von PSG im Viertelfinale der Club-WM in den USA mit 2:0. Im Parc des Princes treffen weltbeste Fußballer aufeinander, darunter Ballon d'Or-Gewinner Ousmane Dembele und Bayerns Torgarant Harry Kane.

PSG trotz Ligaproblemen optimistisch

Am Wochenende quälten sich die Pariser in der Ligue 1 zu einem mageren 1:0 gegen OGC Nizza. Trainer Luis Enrique zeigte sich unbeeindruckt: "Wir waren im Kopf schon konzentriert auf Bayern München. Weil es eines der besten Spiele ist, die du spielen kannst." Über Bayerns Serie sagte er: "Wenn es 15 Siege sind, ist das einfach unglaublich."

