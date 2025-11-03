Mega-Spiel! Liverpool vs. Real - Alexander-Arnold kehrt zurück

Liverpool empfängt Real Madrid zum Champions-League-Topspiel an der Anfield Road. Die Royals sind in Hochform, Liverpool stoppte gerade seinen Negativlauf. ÖFB-Star David Alaba fehlt den Madrilenen verletzt.

Im zweiten Topspiel des Champions-League-Dienstags treffen Liverpool und Real Madrid am Dienstag (21.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) an der legendären Anfield Road aufeinander. Die Partie findet ohne den verletzten ÖFB-Star David Alaba statt. Real Madrid reist in Hochform nach England.

Real in beeindruckender Verfassung

Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso, einst fünf Jahre lang Spielmacher bei Liverpool, führt die La Liga nach einem 4:0 gegen Valencia überlegen an. In der Champions League sind die Königlichen ebenfalls noch makellos. Stürmerstar Kylian Mbappe hält bereits bei 13 Saisontoren in der Liga und fünf in der Königsklasse.

Liverpool nach Negativserie erholt

Liverpool stoppte am Wochenende den Negativlauf und feierte nach vier Niederlagen in Folge einen Sieg gegen Aston Villa. Ob dies für ein Real Madrid in aktueller Topform reicht, wird sich zeigen. Real-Verteidiger Trent Alexander-Arnold, der seinen Jugendclub Liverpool im Sommer Richtung Madrid verlassen hatte, warnte vor der Aufgabe.

Respekt vor Liverpool

"Es wird ein sehr schwieriges Spiel. Obwohl sie zuletzt keine guten Ergebnisse hatten, sind sie noch immer eine Top-Fußballmannschaft. Niemand hier glaubt, dass es ein einfaches Spiel wird", erklärte Alexander-Arnold. Das Duell verspricht Spannung pur zwischen zwei europäischen Fußball-Giganten.