Salzburg muss in CL-Quali nach Norwegen

Red Bull Salzburg trifft in der zweiten Qualifikationsrunde zur Fußball-Champions-League auf Brann Bergen.

Das hat die Auslosung am Mittwoch in Nyon ergeben. Die "Bullen" bestreiten das Hinspiel am 22. oder 23. Juli auswärts, am 29. oder 30. Juli steht das Heimmatch auf dem Programm. Brann ist aktueller norwegischer Vizemeister, in der Gesamtjahresmeisterschaft liegt man derzeit an der zweiten Stelle.

Salzburg muss insgesamt drei Runden überstehen, um es in die Ligaphase der Champions League zu schaffen. Im Falle eines Outs gegen Brann ginge es in der dritten Qualifikationsrunde zur Europa League weiter.