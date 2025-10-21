Alles zu oe24VIP
Skandal überschattet Champions-League-Kracher Arsenal gegen Atletico
Skandal überschattet Champions-League-Kracher Arsenal gegen Atletico

21.10.25, 10:59
Atlético Madrid hat vor dem heutigen Spiel (21 Uhr, live auf Sky) offiziell Beschwerde bei der UEFA gegen Arsenal eingereicht.  

Am Dienstagabend treffen die Spanier von Diego Simeone auf Premier-League-Spitzenreiter Arsenal. Doch schon vor dem Anpfiff brodelt es hinter den Kulissen. Laut der englischen „Sun“ soll Atlético am Montagabend bei seinem Abschlusstraining im Londoner Emirates-Stadion ohne warmes Wasser dagestanden haben!

Wie die spanische Zeitung MARCA berichtet, seien die „Rojiblancos“ „wütend, überrascht und verwirrt“ gewesen, dass ein modernes Stadion wie das von Arsenal so einen Ausfall hat.

Der Ablauf:

Gegen 18:45 Uhr begann Atleticos Training.

Um 19:15 Uhr kehrten die Spieler in die Kabine zurück – kalte Duschen!

Erst um 19:25 Uhr war das Problem behoben – zehn Minuten zu spät!

Heißer Auftritt von Atletico erwartet

Doch da war Simeones Team schon weg. Statt zu duschen, stiegen die Stars in den Mannschaftsbus und fuhren zurück ins Hotel. Arsenal entschuldigte sich umgehend und betonte, dass so ein Vorfall noch nie zuvor passiert sei. Trotzdem wandte sich Atlético an die UEFA – offiziell Beschwerde! Jetzt ist klar: Auf dem Platz dürfte es heiß hergehen – nach der kalten Dusche ist Atlético auf Rache aus!

