SKN St. Pölten vs. Chelsea! CL-Highlight in NÖ-Arena

Die Fußballerinnen des SKN St. Pölten empfangen am Dienstag Chelsea in der Champions League. Trainer Laurent Fassotte gibt sein CL-Debüt und fordert seine Spielerinnen auf, die Momente gegen den englischen Meister zu genießen. St. Pölten ist klarer Außenseiter.

Das Team von Trainer Laurent Fassotte trifft am Dienstag (21.00/live ORF Sport+) in der NÖ-Arena auf den englischen Meister Chelsea. "Wir treffen auf die beste Mannschaft Englands und eine der besten Mannschaften Europas. Das wird eine große Herausforderung", meinte der Belgier. St. Pölten hatte unter Ex-Trainerin Lisa Alzner die CL-Qualifikation gemeistert, kassierte in den ersten beiden Partien aber deutliche Niederlagen.

Schwierige Ausgangslage für SKN

Zum Auftakt der Ligaphase verloren die Niederösterreicherinnen daheim 0:6 gegen Atletico Madrid, in Runde zwei gab es ein 0:3 bei Olympique Lyon. Danach erfolgte der Coach-Wechsel zu Fassotte. Chelsea war am ersten Spieltag nicht über ein 1:1 bei Twente hinausgekommen, danach folgte ein 4:0 gegen Paris FC. St. Pölten geht ohne jüngstes Erfolgserlebnis in das Spiel, am Wochenende kam im Cup-Achtelfinale gegen Austria Wien durch eine 1:2-Heimpleite das Aus.

Fassotte verspricht Kampf bis zum Schluss

"Wir wissen, dass Chelsea ein sehr erfahrenes Team mit Schnelligkeit, Tempo und individueller Qualität ist. Unsere Aufgabe ist schwer, aber wir werden 90 Minuten lang kämpfen", versprach der SKN-Coach. Gegen die Londonerinnen mit ihren Stars wie Hannah Hampton, Millie Bright und Lucy Bronze will die Truppe um Kapitänin Jennifer Klein couragiert auftreten. "Unsere Spielerinnen müssen diese Momente genießen, in denen sie gegen Mannschaften dieses Niveaus antreten", betonte Fassotte.

Weitere schwere Aufgaben folgen

St. Pölten ist derzeit mit null Punkten und 0:9 Toren Letzter in der Champions League. Nach der Chelsea-Partie warten am 19. November ein Gastspiel in Oslo bei Valerenga und am 9. Dezember ein Heimmatch gegen Juventus. Zum Abschluss geht es am 17. Dezember nach Rom zur AS Rom.