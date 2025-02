Später Elfer! Posch unterliegt mit Atalanta gegen Brügge

Atalanta Bergamo kassierte in Brügge eine 1:2-Niederlage. ÖFB-Verteidiger Stefan Posch stand erstmals in der Champions League für seinen neuen Club auf dem Platz – blieb dabei aber nicht fehlerfrei.

Atalanta Bergamo hat das Play-off-Hinspiel zur Champions League am Mittwoch beim belgischen Meister Club Brügge mit 1:2 verloren. Damit muss das Team von Trainer Gian Piero Gasperini um den Achtelfinal-Einzug zittern. ÖFB-Teamspieler Stefan Posch feierte sein CL-Debüt für Atalanta, wurde aber nach 71 Minuten ausgewechselt.

Brügges Führungstreffer fiel nach einem Ballverlust von Isak Hien, dessen Pass Posch nicht optimal antizipierte. Chemsdine Talbi fing den Ball ab und bediente Ferran Jutgla, der zur frühen Führung traf (15.). Posch begann ungewohnt auf der linken Seite einer Dreierkette, wechselte aber nach 20 Minuten auf seine angestammte rechte Position.

Atalanta kassiert Last-Minute-Elfmeter

Kurz vor der Pause gelang Mario Pasalic per Kopf der Ausgleich (41.). Nach der Halbzeit drängte Atalanta auf den Sieg, wurde aber in der Nachspielzeit kalt erwischt: Nach einem umstrittenen Elfmeter, bei dem Hien seinen Gegenspieler Gustaf Nilsson im Strafraum im Gesicht traf, sorgte der Schwede in der 94. Minute für den 2:1-Endstand.

Das Rückspiel findet nächsten Dienstag in Bergamo statt.